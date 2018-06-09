Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.67 +0.86 73.79 +0.72
Челябинск
сейчас
 
+20 °C
завтра
 
+14 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Маршрутка c «террористами» попала в засаду в Челябинской области

Маршрутка c «террористами» попала в засаду в Челябинской области

﻿Группа захвата работала в Карабаше.
сегодня в 13:48
  |  Общество

Сегодня, 9 июня, на полигоне рядом с Карабашом обнаружена маршрутка с террористами. В операции по захвату условных преступников принимали участие все спецслужбы. Для ликвидации группировки были задействованы вертолет, бронетранспортёры, пожарная техника. Таков был сценарий заключительного этапа тактико-специальных учений «Арсенал-2018».

Мы снимаем в Карабаше. Здесь наши спецслужбы обезвредили террористов. По легенде в этой машине находятся именно они. — рассказала с места событий корреспондент ОТВ Юлия Савосина.

В учениях приняли участие около 400-сот человек и 40-ка единиц военной техники. Главными героями сценария стали представители УФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, МЧС, ФСИН России, Росгвардии, Центрального военного округа Минобороны России, а также члены антитеррористических комиссий Карабашского городского округа и Челябинской области.

Происшествия
«Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста
  
18.05.2018
«Приду и взорву». Магнитогорская школа знает имя телефонного террориста
Происшествия
Нетрезвый «террорист» на час остановил поезд на станции в Челябинске
28.04.2018
Нетрезвый «террорист» на час остановил поезд на станции в Челябинске
Общество
Телекомпанию ОТВ наградил губернатор за лучший антитеррористический выпуск
15.03.2018
Телекомпанию ОТВ наградил губернатор за лучший антитеррористический выпуск
Общество
Мнимый террорист сообщил о минировании магазина в Челябинске
13.02.2018
Мнимый террорист сообщил о минировании магазина в Челябинске
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Хоккей
Хоккеисты челябинского «Трактора» рассказали о подготовке к сезону
сегодня в 16:54
Хоккеисты челябинского «Трактора» рассказали о подготовке к сезону
Происшествия
Опасный токсичный металл обнаружили в южноуральском лесу
сегодня в 16:48
Опасный токсичный металл обнаружили в южноуральском лесу
Спорт
Зампрокурора Копейска продемонстрировала хорошую форму на ведомственной Спартакиаде
сегодня в 16:45
Зампрокурора Копейска продемонстрировала хорошую форму на ведомственной Спартакиаде
Происшествия
Южноуральский турист сорвался со скалы в Башкортостане
сегодня в 16:42
Южноуральский турист сорвался со скалы в Башкортостане
Хоккей
Евгений Кузнецов показал фанатам «Вашингтон Кэпиталс» свою дочку
  
сегодня в 16:31
Евгений Кузнецов показал фанатам «Вашингтон Кэпиталс» свою дочку
Общество
Челябинский бизнесмен бросил работу ради экстремальных путешествий с юным сыном на велосипедах
сегодня в 16:26
Челябинский бизнесмен бросил работу ради экстремальных путешествий с юным сыном на велосипедах
Общество
Пассажиры сдвинули с места троллейбус в центре Челябинска
  
сегодня в 15:56
Пассажиры сдвинули с места троллейбус в центре Челябинска
Общество
Две улицы в Калининском районе перекроют для транспорта на месяц
сегодня в 15:37
Две улицы в Калининском районе перекроют для транспорта на месяц
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6