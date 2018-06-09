/ Маршрутка c «террористами» попала в засаду в Челябинской области

﻿Группа захвата работала в Карабаше.

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Сегодня, 9 июня, на полигоне рядом с Карабашом обнаружена маршрутка с террористами. В операции по захвату условных преступников принимали участие все спецслужбы. Для ликвидации группировки были задействованы вертолет, бронетранспортёры, пожарная техника. Таков был сценарий заключительного этапа тактико-специальных учений «Арсенал-2018».

Мы снимаем в Карабаше. Здесь наши спецслужбы обезвредили террористов. По легенде в этой машине находятся именно они. — рассказала с места событий корреспондент ОТВ Юлия Савосина.

В учениях приняли участие около 400-сот человек и 40-ка единиц военной техники. Главными героями сценария стали представители УФСБ России по Челябинской области, региональные структуры МВД, МЧС, ФСИН России, Росгвардии, Центрального военного округа Минобороны России, а также члены антитеррористических комиссий Карабашского городского округа и Челябинской области.