Оружие, наркотики, интим и пицца: УФАС возбудил дело по рекламе на автомобиле

Указанный номер ведет в популярную службу доставки.

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В Челябинске на одном из автомобилей была запечатлена самая дерзкая реклама. На заднем стекле автомобиля «Рено» было всего три слова: «оружие, наркотики, проститутки» и был указан контактный номер телефона.

Только вот сотрудники правоохранительных органов выяснили, что указанный номер принадлежит ООО «Дода Пицца». И дело поступило из прокуратуры города Челябинска в управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области.

«В связи с этим ООО „Додо Пицца Челябинск“ привлечено в качестве лица, располагающего сведениями относительно распространения спорной рекламы. Дело возбуждено в отношении физических лиц, являющихся владельцами автомобиля и указанного номера телефона», — сообщили в УФАС по Челябинской области.

Отметим, что данная реклама нарушает сразу три пункта Закона о рекламе — п. 1 ст. 7 (не допускается реклама товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством Российской Федерации), п. 2 статьи 7 (не допускается реклама наркотических средств) и ч. 5 ст. 26 (реклама гражданского оружия, в том числе оружия самообороны, спортивного, охотничьего и сигнального оружия, допускается только в определенных случаях).