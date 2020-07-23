Челябинских дорожников заподозрили в коррупционном сговоре с подрядчиком

Работы на набережной начались еще до того, как в мэрии отыграли контракт.

Послушать 00:00

Челябинское УФАС России рассмотрит дело, которое было возбуждено в отношении городского управления дорожного хозяйства и ООО ТПК «ЯКК». Причина: заключение контракта между управлением и компанией «ЯКК» на ремонт набережной реки Миасс, а также пешеходной зоны по улице Труда.

Контракт объявили 16 августа 2019 года, отыграли 12 сентября 2019 года, однако стало известно, что подрядчик приступил к работам до того, как аукцион был завершен. О том, что работы начались в августе, сообщали средства массовой информации, а также жители города.

«В антимонопольный орган представлен Приказ от 17.06.2019 «О назначении уполномоченного представителя лица, осуществляющего ремонт, уполномоченного представителя по вопросам строительного контроля, ответственного за организацию и выполнение работ по „Ремонту Центральной части города Челябинска в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС на объекте набережная р. Миасс правый берег от ул. Красной до ул. Кирова“ в г. Челябинске», подписанный директором ООО «ТПК „ЯКК“. Таким образом, указанный приказ принят практически за 3 месяца до заключения муниципального контракта и за 2 месяца до объявления торгов», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинского УФАС России.

Заседание по делу состоится 29 июля 2020 года.