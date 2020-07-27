Соблюдение антимонопольного законодательства будет в приоритете в Челябинской области

Алексей Текслер встретился с руководителем ФАС.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителем Федеральной антимонопольной службы Игорем Артемьевым. Они обсудили ряд важных вопросов.

Так, внимание было уделено развитию конкуренции и тарифообразованию, что является одним из приоритетов для областных властей. Алексей Текслер и Игорь Артемьев обсудили меры поддержки здоровой конкурентной среды в текущих условиях, вопросы межведомственного взаимодействия, создание предсказуемых условий для развития бизнеса, а также обеспечение прозрачного ценообразования и тарифов.

«В регионе задачи по развитию конкуренции напрямую связаны с обеспечением стабильного роста экономики, устранением административных барьеров для предпринимателей, а также повышением уровня и качества жизни южноуральцев», — отметили в правительстве Челябинской области.

Помимо этого, в ходе встречи стороны договорились о взаимодействии, а также о дальнейшем обеспечении в регионе приоритета соблюдения антимонопольного законодательства.