Реклама кафе на запущенном автомобиле возмутила челябинское УФАС

Было нарушено законодательство.

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В центре Челябинска до сих пор можно встретить рекламу, размещенную на автомобилях, которые годами стоят на одном месте. Чаще всего это машины очень запущенного вида, со сдутыми шинами, украшенные лишь рекламными баннерами.

Один из таких «билбордов» уже более полугода стоит на стоянке по адресу Энтузиастов, 14. Картина надоела местному жителю, который и решил обратиться в антимонопольную службу по правомерности использования рекламы на данном автомобиле.

«Сотрудники Челябинского УФАС России произвели фиксацию факта распространения наружной рекламы на автомобиле. В результате установлено, что на его крыше расположена рекламная конструкция со следующим содержанием: „Кафе-бистро. Бизнес-ланч... 165 руб., обед студента... 115 руб., скидка на ужин после 18.00. Пироги, торты на заказ. Поминальные обеды“. На лобовом стекле автомобиля посредством широкоформатного баннера размещено слово „Кафе“», — сообщили в челябинском УФАС России.

Поэтому на данный момент челябинское УФАС России проверяет правомерность указанной рекламы, ведь использование автотранспорта лишь для рекламы, когда техника полностью утратила функции, для которых она была предназначены, запрещается.