/ Организатора «кислотного покушения» приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии

Жертва вышла из зала суда в слезах и намерена обжаловать приговор.

Сегодня, 13 декабря, завершилось судебное заседание в отношении жителя Челябинска, пытавшегося организовать покушения на свою бывшую возлюбленную. Тогда на стадии приготовления на него вышли сотрудники полиции и предотвратили нападение. По решению суда, мужчина приговорен к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С приговором не согласилась пострадавшая.

Девушка из зала суда выходила вся в слезах. Подсудимого приговорили к 3 годам и 3 месяцам, из которых он уже отбыл полтора года. Она опасается, что преследования могут продолжиться, и намерена обжаловать решение суда. — сообщила корреспондент ОТВ из зала суда.

Осужденный также должен выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 16350 рублей — за причиненный материальный вред.

Напомним, днем 28 сентября 2016 года от ГУ МВД региона поступила информация о смертельном инциденте на северо-западе Челябинска. Сообщалось, что неизвестный облил кислотой женщину возле дома на улице Косарева, из-за чего та скончалась на месте происшествия. Данные об этом не подтверждали в следственном отделе, морге и больницах. Как выяснилось, причина в том, что покушение было совершено только на бумаге. Сообщение о нем являлось частью операции, направленной на задержание подозреваемого. Им оказался бывший сожитель потенциальной жертвы, который организовал покушение на нее из ревности. Мужчина обвиняется по статьям «Организация и руководство приготовлением к убийству, совершенному с особой жестокость, группой лиц по предварительному сговору, по найму, если при этом преступлении не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам» и «Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба».