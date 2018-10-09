/ Серную кислоту вез через границу челябинский предприниматель под видом стройматериала

Торговлю опасным веществом пресекли пограничники.

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Опасное вещество под видом жидкого стекла пытался провести в Казахстан челябинский предприниматель. Мужчина загрузил в автомобиль 700 килограммов серной кислоты, которую используют в аккумуляторах, а на границе показывал документы на другое вещество, которое применяют в строительстве и ремонте. Причиной махинации стало отсутствие разрешительных документов для перевозки кислоты.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 181, данное химическое вещество относится к прекурсорам наркотических средств, психотропных веществ и для его экспортирования необходимо наличие разрешения МВД России. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье 229.1 «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами — членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ЕАЭС) прекурсоров наркотических средств» УК РФ. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе Челябинской таможни.

Предпринимателю грозит до 7 лет лишения свободы. Кроме того, в его офис наведались представители федеральной таможенной службы России. Там под стеклом стояли бутыли с растворителями, лаками и другими химическими веществами. На складе обнаружилась серная кислота.