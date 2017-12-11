/ Организатор «кислотного покушения» извинился перед своей жертвой

Подсудимый выступил с последним словом.

На этой неделе, в среду, в Челябинске будет вынесен приговор мужчине, который обвиняется в организации заказного убийства с использованием кислоты. По его задумке, реализовать преступление должны были два наемника, однако те оказались сотрудниками полиции. Правоохранители сделали «вброс» в СМИ об убийстве, а организатора задержали при передаче денег. На сегодняшнем заседании потенциальный организатор убийства извинился перед своей жертвой. Та в зале находилась в солнцезащитных очках и попросила не снимать ее лицо.

Отношения вообще были прекрасными, я старался все для семьи делать. Вообще все было отлично, пока она не забыла в машине свой мобильник. Там я нашел две переписки: одна была любовная с фотографиями интимного характера, другая — с кем-то ругалась. Мы поговорили, пообщались. Она пообещала все прекратить, а я уехал на вахту, но потом выяснилось, что все продолжилось. Я позвонил ей, но мы не ругались, не было как такого скандала. — рассказал мужчина о произошедшем.



Он также заявил, что не собирался убивать свою бывшую возлюбленную. С его слов, подсудимый неоднократно пытался отказаться от своей затеи, но сотрудники полиции, выдававшие себя за наемных убийц, уговаривали довести дело до конца.



Если бы все было заново, я бы никогда так не поступил. Любовь была. Может, у меня слабый характер, поэтому сотрудники полиции все время давили. Я прошу прощения за свои не очень хорошие действия. Но еще раз повторяю, никакого умысла на убийство не было. — добавил подсудимый.

Гособвинитель потребовал для подсудимого наказания в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей было предложено взыскать 900 тысяч рублей в качестве компенсации за полученный моральный вред.

Напомним, днем 28 сентября 2016 года от ГУ МВД региона поступила информация о смертельном инциденте на северо-западе Челябинска. Сообщалось, что неизвестный облил кислотой женщину возле дома на улице Косарева, из-за чего та скончалась на месте происшествия. Данные об этом не подтверждали в следственном отделе, морге и больницах. Как выяснилось, причина в том, что покушение было совершено только на бумаге. Сообщение о нем являлось частью операции, направленной на задержание подозреваемого. Им оказался бывший сожитель потенциальной жертвы, который организовал покушение на нее из ревности. Мужчина обвиняется по статьям «Организация и руководство приготовлением к убийству, совершенному с особой жестокость, группой лиц по предварительному сговору, по найму, если при этом преступлении не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам» и «Умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба».