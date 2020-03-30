Оренбургскую гадалку задержали за мошенничество в Челябинске

Женщина обманывала пенсионеров прямо на улице.

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В отдел полиции «Калининский» по Челябинску обратилась 84-летняя пенсионерка. Она рассказала, что на улице к ней подошла женщина и предложила снять порчу, которая, по ее словам, лежала и на самой бабушке, и на всех ее родственниках. Ритуал оказался не бесплатным, но так как у пенсионерки денег с собой не оказалось, в ход пошло обручальное кольцо, стоимость которого оценили в 5 тысяч рублей. «Поколдовав» над бабушкой мошенница скрылась.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления оперуполномоченные отдела уголовного розыска Отдела полиции „Калининский“ УМВД России по городу Челябинску задержали ранее судимую за аналогичное преступление жительницу Оренбургской области, 1967 года рождения. При задержании у мошенницы изъяты билеты „банка приколов“ номиналом 1 000 дублей», — рассказали в ОС со СМИ УМВД России по г. Челябинску.

В ходе допроса выяснилось, что пострадавшая в свое беде не одиноко. Жертвой оренбургской гадалки стала еще одна пенсионерка. Благодаря ей мошенница «наварилась» на 40 тысяч рублей наличными.

«У одной бабушки взяла денежки, 40 тысяч. У другой колечко обручальное. В содеянном раскаиваюсь», — призналась сама задержанная в полиции.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела за мошенничество, теперь горе-гадалке грозит до десяти лет колонии. Сейчас она находится под стражей. Полиция предполагает, что пострадавших от рук этой женщины может быть больше, просто не все потерпевшие обратились за помощью к правоохранительным органам.

«В связи с чем, гражданам пострадавшим от действий подозреваемой, либо ставшим, свидетелями ее противоправных деяний, необходимо обратиться в полицию по телефонам дежурной части Отдела полиции „Калининский“ УМВД России по городу Челябинску 8 (351) 772-14-14, 772-14-32, либо 02», — добавили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

Начальник отдела полиции «Калининский» УМВД России по городу Челябинску полковник полиции Андрей Айбулатов порекомендовал жителям быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

«Как правило, злоумышленники действуют в местах с массовым пребыванием граждан: рынки, вокзалы и т. д. При совершении преступления они используют такие „инструменты“, как иголка, нитки, куриное яйцо, которые на глазах у потерпевших чернеют или обугливаются, что по словам мошенников означает наличие порчи или сглаза. После чего эмоционально подавленные потерпевшие отдают злоумышленникам все имеющиеся у них ценные вещи и деньги», — пояснил он.

По словам Андрея Айбулатова, самым действенным выходом в такой ситуации будет прервать все возможные попытки мошенников завести с вами разговор. Если же вы все-таки стали жертвой злоумышленников, направляйтесь прямиком в полицию.