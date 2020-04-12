Новый вид телефонного мошенничества появился в России

Людям приходят сообщения о том, что они нарушили карантин, и предлагается оплатить штраф.

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Сегодня в социальных сетях люди пожаловались на то, что им приходят SMS-сообщения о якобы нарушениях самоизоляции и необходимости оплатить штраф. Всё бы ничего, вот только перевести деньги просят на указанный номер. А в случае неповиновения обещают возбудить уголовное дело.

«Согласно геолокации, Вами был нарушен режим карантина согласно статьи 20.6.1 КоАП РФ. Вам необходимо оплатить штраф согласно постановлению ФСИН № 168-322 ОТ 10-04-2020 года в размере 4000 тысяч рублей на номер Теле 2 (далее номер). Оплатить штраф можно в любом терминале оплаты сотовой связи. В случае неоплаты в течении 24 часов, против Вас будет возбуждено уголовное дело на основании статьи 236 УК РФ и статьи 6.3 КоАП РФ»,— говорится в сообщении.

В министерстве внутренних дел РФ сразу же сказали, что такие сообщения поступают от мошенников и верить им не стоит, а уж тем более переводить деньги на какие-то номера. Кроме того, необходимо предупредить всех пожилых родственников, чтобы они также не попались на «удочку» мошенников и не паниковали.