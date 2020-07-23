Челябинской «ведьме» за снятие порчи полгода платила жительница Ноябрьска

Суд вынес приговор жительнице Южного Урала за мошенничество.

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В Ноябрьске суд вынес приговор 56-летней жительнице Челябинской области, которая под видом гадалки похитила деньги местной жительницы. Она признана виновной в мошенничестве в крупном размере.

Установлено, что женщина под никнеймом «Ведьма 48» разместила в приложении «Друг вокруг» объявление о том, что она гадает. К ней обратилась жительница Ноябрьска, которую она убедила, что может снять порчу.

«Так называемые сеансы „снятия порчи“ мошенница проводила на протяжении полугода. Под влиянием обмана жительница Ноябрьска за все это время перевела подсудимой денежные средства на общую сумму около 300 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жительнице Челябинской области суд назначил полтора года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, ее взяли под стражу в зале суда.