Мошенницы сняли порчу за 2 миллиона с пенсионерки в Магнитогорске

Пожилая женщина отдала им все свои сбережения.

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Двух женщин, подозреваемых в мошеннических действиях разыскивают в Магнитогорске. В правоохранительные органы обратилась 70-летняя местная жительница, которая рассказала, как отдала свои сбережения незнакомым женщинам. Они подошли к ней и сообщили, что на нее навели порчу, а также пообещали помочь и снять ее. За свою работу они потребовали наличные деньги. Пенсионерка отдала им все свои сбережения.

«По данному факту мошенничества отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП „Ленинский“ Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „Мошенничество“. Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшедшего.

Южноуральцам напоминают, что все услуги, которые предлагают гадалки и целители — мошенничество. Не стоит обращаться к ним, разговаривать и ни в коем случае нельзя передавать им свои денежные средства и имущество.