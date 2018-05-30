/ Маленький пассажир пострадал после «встречи» двух японских иномарок в Снежинске

Водитель второй машины также травмирован.

Накануне вечером внедорожник врезался в легковой автомобиль в городе Снежинск. ДТП произошло при участии 56-летнего водителя габаритного «Ниссана» и 36-летнего владельца «Тойоты». В результате ДТП люди и машины пострадали.

На улице Широкая возле дома № 15 водитель 1962 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», совершил столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением водителя 1982 года рождения. В результате ДТП несовершеннолетний пассажир Ниссан мальчик 10 лет получил телесные повреждения и был госпитализирован. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД России по Челябинской области.

По одному пострадавшему зарегистрировано в каждой из иномарок. Водитель «Тойоты» отделался легкими травмами, а мальчик из «Ниссана» угодил в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.