Еще одну «любительницу» городского кизильника нашли в Челябинске

Это не первый случай хищения элементов озеленения города.

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В Челябинске сотрудники полиции установили личность женщины, которая забрала несколько кустов кизильника с улицы Лесопарковая. В момент, когда она выкапывала растения, прохожий заметил ее и заснял ее действия на мобильный телефон. Видеозапись он разместил в сети.

«Женщина посадила саженцы возле своего дома. Под контролем полицейских кустарники возвращены на прежнее место. Теперь челябинка будет привлечена к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Мы вновь благодарим полицию города Челябинска и бдительного горожанина», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

В полиции сообщили, что по факту правонарушения был составлен административный протокол.

«Поскольку женщина забрала всего несколько кустов, сумма ущерба составила менее 2 500 рублей. Ей предстоит нести ответственность по части 2 статьи 7.27 КоАП „Мелкое хищение“», — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнуллина.

За данное правонарушение челябинке может грозить или штраф, или административный арест до 15 суток, или до 120 часов обязательных работ.

Напомним, что ранее сотрудники полиции установили личность мужчины, который похитил 47 метров кизильника с этой же улицы. Все 235 кустов он высадил на своем участке в Советском районе. По факту кражи кустов было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.