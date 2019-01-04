/ Борис Дубровский поблагодарил волонтеров за работу во время трагедии в Магнитогорске

«Важно, чтобы чувство сопричастности и человечности оставалось у вас на всю жизнь», — отметил губернатор.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поблагодарил волонтеров за работу в оперативном штабе, расположенном в здании школы № 14 Магнитогорска. Глава региона выразил благодарность добровольцам за чувство сопричастности и человечности.

Я вам очень благодарен за то, что вы сделали. Нам предстоит работа, мы переходим в другую фазу. Мы еще должны всех похоронить. Но надо жить, надо жить дальше, и важно, чтобы чувство сопричастности, человечности, умение ощущать чужую боль, оно у вас оставалось на всю жизнь. Большое вам спасибо.

— сказал Борис Дубровский.

Вчера, 3 января было официально объявлено о прекращении поисково-спасательно операции. Уже сегодня, 4 января, прошли первые церемонии прощания с погибшими в трагедии.

Напомним, в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске погибло 39 человек.