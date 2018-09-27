/ Сотрудники МЧС контролируют движение гигантского оползня возле Катав-Ивановска

Длина грязевой «реки» достигла 650 метров.

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Живую массу земли возле Катав-Ивановска, которую местные жители назвали оползнем, удалось измерить. Выяснилось, что место выхода грязевых масс возле горы песчаной в ширину 60 метров, а в длину 650. По краям оползня грязь уже застыла, поэтому масса больше не движется. Однако наблюдение за ней продолжается.

В настоящее время, по информации ГУ МЧС движения «оползня» не фиксируется. Угрозы для безопасности людей, их имущества, транспортной и коммунальной инфраструктуры нет. До ближайшего населенного пункта, поселка Дорожный, более 3,5 километров. До деревни Карауловки — 10 километров. В случае изменения обстановки, хотя ухудшение не прогнозируется, ЦУКС ГУ МЧС во взаимодействии с муниципальными ЕДДС и старостами сельских поселений оповестят население. — рассказал министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.

Напомним, ученые назвали живую массу земли возле Катав-Ивановска воронкой, которая засасывает землю, камни и деревья, и выталкивает из себя воду. По мнению специалистов, на этом участке леса появится болото. Есть предположение, что оползень и грязевую воронку спровоцировало землетрясение.