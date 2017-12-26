/ «Опель» стукнул трамвай и сбил его пассажира в Магнитогорске

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В Магнитогорске сегодня утром под колеса авто попал пассажир трамвая. Инцидент случился около 9 часов. Как предварительно установили в ГИБДД, мужчина вышел из электротранспорта на остановке и двинулся к тротуару. В это время в трамвай впечатался «Опель Астра».
Водитель 1993 года рождения на автомобиле «Опель Астра», следуя в районе дома 2 по улице Пржевальского, не справился с управлением транспортным средством, совершил столкновение с трамваем, после чего совершил наезд на пешехода, мужчину 1997 года рождения, который вышел из трамвая и переходил проезжую часть. На место ДТП выехала карета скорой помощи. — сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску.
Врачи отправили пострадавшего 20-летнего пешехода в больницу, чтобы диагностировать травмы.
Добавим, что у машины частично деформировалась задняя часть из-за столкновения.