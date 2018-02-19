/ «Снижайте скорость». Трамвай в Челябинске сошел с рельсов

Устранить неполадки пытаются с помощью легкового автомобиля.

Трамвай сошел с рельсов вечером сегодня, 19 февраля. ЧП произошло на улице Новороссийской возле Бугурусланского переулка в Ленинском районе. Для того, чтобы вернуть электротранспорт в строй, уже задействовали автомобиль «Рено Логан».



Трамвай пытаются поставить обратно при помощи Рено Логан, который тянет его тросом, и толпы мужчин, которые его толкают. — рассказали очевидцы.



Транспортники сообщили, что просел кривой стык рельса, и порекомендовали водителям других трамваев снижать скорость.

