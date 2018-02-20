/ Движение закрыто. Сразу несколько трамваев сошли с рельсов в Челябинске

Работу электротранспорта приостановили в Ленинском районе.

Трамваи в столице Южного Урала работают с перебоями. Сегодня, 20 февраля, сообщается о сходе с рельсов сразу трех вагонов. На месте ЧП отключили электроснабжение, работают сотрудники спецслужб. Для того, чтобы вернуть электротранспорт на рельсы, пригнали специальный кран. Транспортники сообщают о проблемах с рельсовым полотном.

В Ленинском районе неисправность трамвайного пути. На данный момент движение закрыто. Когда будет восстановлено, пока неизвестно. — пояснили сайту «Первый областной» в службе организации движения.

Пока трамваи в Ленинский район не следуют. О первом сходе на улице Новороссийской сообщалось вечером накануне, 19 февраля.



