/ Челябинцы могут прокатиться на «трамвае любви» в День святого Валентина

В романтическом транспорте к билету прикладывают валентинку.

По улицам Челябинска ездит «трамвай любви». Снаружи электротранспорт ничем не примечателен, однако в салоне висят воздушные шары в форме сердца, на окна наклеены маленькие сердечки, а между поручнями растянуты надписи «I love you». Такое праздничное убранство появилось в трамвае в честь Дня святого Валентина, который празднуют сегодня, 14 февраля.

Ехали сегодня вот в таком трамвае. Кондуктор поздравила с праздником и подарила валентинку. Настроение сразу поднялось. Побольше бы таких людей, которые дарят радость и позитив на весь день. — рассказали пассажиры трамвая в группе «Подслушано Челябинский транспорт».

Попасть в «трамвай любви» посчастливится пассажирам маршрута № 22.