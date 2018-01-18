/ Опасный преступник сбежал из-под стражи в Челябинске

Весь личный состав полиции поднят по тревоге.

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Сегодня, 18 января, в Челябинскестражи сбежал опасный преступник. Полицейскими на территории введен план «Перехват». Известно, что сбежавший был арестован по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».

Сбежавший был одет в черные классические брюки, черные летние туфли, вязанный джемпер молочного цвета, черная куртка-ветровка, удлиненная до середины бедра, на голове вязанная темная синяя шапка с белой полосой. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас сотрудниками УМВД проводится розыск сбежавшего преступника. Полицейские просят всех, кто располагает информацией о месте нахождения разыскиваемого, сообщить по телефонам УМВД России по Челябинску: (351) 266-77-07, 267-77-04, 8-908-081-81-16 либо 02.