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/ Сбежавшему из-под стражи преступнику грозит еще 4 года тюрьмы

Сбежавшему из-под стражи преступнику грозит еще 4 года тюрьмы

Мужчину сдали жильцы, обнаружившие неизвестного в подъезде дома в «Парковом».
сегодня в 17:22
  |  Общество

Правоохранительные органы назвали обстоятельства задержания сбежавшего накануне преступника. Беглец прятался в подъезде дома в микрорайоне «Парковый». Также стало известно, что 36-летний беглец скрылся от конвоя при проведении следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 313 Уголовного кодекса Российской Федерации «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.
Напомним, 18 января в Челябинске из-под стражи сбежал опасный преступник. Полицейскими на территории города введен план «Перехват». Известно, что сбежавший был арестован по статье 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Спустя меньше чем через сутки, 19 января, его удалось задержать.

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