/ Челябинец поколотил фельдшера за отказ сопровождать возлюбленную в «скорой»

Мужчину не впустили в машину, потому что он был нетрезв и неадекватен.

Очередное нападение на сотрудника «скорой» произошло в Челябинске. Фельдшер приехал на вызов, чтобы оказать помощь женщине с кровоточащей раной, а в итоге ему пришлось скрутить грубого сожителя пострадавшей и держать его на земле до приезда полиции.

Как рассказали в следственном отделе, инцидент произошел еще вечером 20 декабря. Скорую помощь вызвали, чтобы помочь женщине с раной левого предплечья. Она сама порезала себя осколками бутылки, распитой с сожителем, — такова сейчас основная версия. Фельдшеры, осмотрев пострадавшую, решили ехать в больницу. Сожитель раненой женщины сначала пытался отказаться от госпитализации, а потом решил ехать вместе с ней. Но в скорую его отказались пускать: мужчина был пьян и неадекватно себя вел.

Мужчина начал проявлять агрессию в сторону фельдшеров. Сотрудники «скорой» проводили женщину в машину, мужчина попытался туда залезть. Ему снова отказали. Тогда мужчина вступил в конфликт с фельдшером, нанес несколько ударов руками в районе головы, тела. Мужчину повалили на землю и зафиксировали его руки до прибытия полиции. Пострадавшая женщина пыталась защитить своего сожителя. Однако полиция его задержала и забрала в участок. — рассказал сайту «Первый областной» старший следователь по Курчатовскому району города Челябинска Владимир Еремин.

Чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, организована доследственная проверка. Проведение ее на контроле у СУ СКР по Челябинской области.

Отметим, что мужчине также грозит административное наказание за мелкое хулиганство в нетрезвом виде.