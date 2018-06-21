/ 90% тела маленького мальчика обожжено после взрыва газа на ЧМЗ

Пострадавшие находятся в реанимации.

42-летняя женщина и 10-летний мальчик, оказавшиеся в эпицентре ЧП во время взрыва газа на ЧМЗ, сейчас находятся в реанимации. Состояние обоих пациентов оценивается как крайне тяжелое. Кожные покровы, как и дыхательные органы, сильно повреждены. За их состоянием наблюдают врачи ожогового центра № 6 Челябинска.

42-летняя женщина находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Она получила ожог 70% тела. 10-летний мальчик также находится на искусственной вентиляции легких с ожогом 90% тела. Оба пострадавших в тяжелом состоянии. — рассказали сайту «Первый областной» в единой дежурно-диспетчерской службе.

Напомним, днем 20 июня в Металлургическом районе Челябинска раздался взрыв. Разнесло балкон и часть стен в жилом доме. Как удалось установить, хлопок произошел из-за утечки газа из 5-литрового баллона. На место незамедлительно прибыли представители газовой службы, МЧС и полиции. Из поврежденного здания вывели 10 человек, троим потребовалась помощь медиков. Спецслужбы проверяют здание на устойчивость. Жителей дома не пустили внутрь на ночь, вокруг пятиэтажки выставили дежурных полицейских и сотрудников МЧС.