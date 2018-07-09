/ Пострадавший от взрыва газа 10-летний мальчик начал дышать самостоятельно

Ребенок продолжает находиться в реанимации.

В минувшие выходные врачи челябинского ожогового центра приняли решение о переводе пострадавшего во время взрыва газа 10-летнего мальчика на самостоятельное дыхание. Ребенка отключили от аппарата ИВЛ после 18 дней. Он остается в реанимации.

Ребенка сняли с аппарата искусственного дыхания, он кушает и пьет самостоятельно. Еще в пятницу он был на ИВЛ. Сейчас ребенок находится в реанимации под наблюдением реаниматологов, они смотрят, как идет заживление тканей. — рассказали сайту «Первый областной» в горздраве.

Пока медики не готовы давать прогнозы. Сейчас продолжается наблюдение за заживлением кожных покровов. Позже будет принято решение о необходимости хирургического вмешательства.

Напомним, 20 июня в жилом доме по улице Липецкой произошел взрыв газа. 5-литровый баллон взорвался на балконе. Ударной волной повредило стены, разбились стекла. Также три человека получили травмы. Мальчика и его маму госпитализировали в ожоговый центр, там женщина скончалась после почти двух недель нахождения в реанимации. У нее были серьезные ожоги и повреждения дыхательных путей.