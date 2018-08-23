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Обожженную жидкостью для розжига девочку готовят к выписке

Пересаженная кожа успешно прижилась.
сегодня в 10:39
  |  Общество

Девочке, получившей ожоги на озере Чебакуль, больше ничего не грозит. 6-летняя Даша почти месяц провела в больнице, где пережила множество болезненных перевязок и даже пластику кожи. Все процедуры завершились успешно, поэтому врачи не видят смысла и дальше держать девочку с мамой в ожоговом центре. Их готовят к выписке.

Пластика прижилась, сегодня сняли швы, с ушком тоже очень хорошая положительная динамика. В пятницу мы едем домой! Теперь перевязки будут делать по месту жительства в поликлинике. Завтра последняя под наркозом. Мы уже считаем часы, практически одной ногой дома. — рассказала мама девочки Алена Миронова.

Напомним, в конце июля в ожоговый центр Челябинска поступила 6-летняя Даша. Девочка отдыхала на озере Чебакуль с родителями. Оказалась рядом с мангалом, который разжигал 10-летний мальчик. Жидкость, которой поливали уголь, попала на Дашу. Девочка загорелась. Дальше — кунашакская больница, ожоговый центр и долгие недели перевязок. Мама боится, что на лице и теле ребенка останутся шрамы, поэтому готова на любое лечение, которое позволит маленькой девочке после восстановления жить, как прежде.

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