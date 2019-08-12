«Она замерзла, и у нее болит живот», — мама заблудившейся девочки рассказала подробности происходящего

На Южном Урале продолжаются поиски семилетней Олеси и ее тёти.

Корреспондент ОТВ связался с мамой потерявшейся девочки из Миньяра и узнал подробности происходящего. Волонтеры, спасатели и родственники заблудившихся продолжают поиски в лесу. Как уже ранее писал «Первый областной», Анастасия сегодня утром вышла на связь. Женщина описала место, где она и её племянница остановились, а вышка сотовой связи зафиксировала координаты.

«Сегодня сестра вышла на связь и сказала, что сидит там, где два ручья и четыре дороги. Но она не знает, где это»,— рассказала корреспонденту ОТВ мама девочки Ксения.

Как сообщила мама Олеси, ее сестра часто присматривала за ее детьми, они проводили много времени вместе. В пятницу, 9 августа, Анастасия предупредила, что они с Олесей пойдут за грибами.

«Как она мне сказала, они пошли за грибами, поблизости. А увела она ее за ягодами. Она потом мне позвонила из леса и сказала, что они пошли за ягодами, за черникой. Пустила-то я их за грибами»,— пояснила Ксения.

Домой женщина и ее племянница так и не вернулись. Обеспокоенная мать забила тревогу. Обращалась ко всем: спасателям, волонтерам, родственникам и соседям. До настоящего времени заблудившихся так и не нашли. Спасатели направляются к месту, где были зафиксированы координаты потерявшихся. Во время разговора Ксения также рассказала, что ее дочь отличается выносливостью, но в данный момент она очень замерзла, и у нее болит живот.