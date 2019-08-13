«Больше никогда не буду есть чернику»: заблудившиеся в лесу Миньяра три дня питались ягодами

Добровольцы рассказали, как выживали потерявшиеся женщина и ребенок.

Вчера, 12 августа, в районе пяти часов вечера потерявшихся в лесу Миньяра Анастасию и Олесю Силковых вывели из леса. Женщина и девочка провели там три дня, все это время они питались только ягодами. Волонтеры и региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт Южный Урал» Лина Есенина рассказали, как велись поиски.

О том, что в Миньяре заблудились 28-летняя женщина и 7-летняя девочка, появилась в сети интернет 9 августа. В дежурную часть МВД Ашинского района позвонила Лина Есенина и предложила помощь волонтеров «Лизы Алерт».

«Подготовили необходимое оборудование, карты, развернули штаб. Было организовано питание всех участников поиска. Насколько я знаю от своих поисковиков, мама тоже принимала активное участие в поиске с родственниками», — рассказала Лина Есенина, региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт Южный Урал».

По словам Лины, работа велась очень слаженно: спасатели и добровольцы помогали друг другу и координировали действия. Очень большую помощь оказало местное население: охотники и егеря после получения описания местности от Анастасии значительно сузили зону для поиска.

«Когда она вышла на связь, мы выяснили, что они напуганы, она описала местность: круглая скала, под ней ручей. На основании полученных данных были штаб переукомплектовал задачи и начали отрабатывать ручьи, скальные местности», — рассказывает Лина Есенина.

Мама потерявшейся Олеси также принимала активное участие в поисках. Они с родственниками оба дня прочесывали лес вместе со спасателями и волонтерами.

Сайту «Первый областной» удалось пообщаться с Альфией Шагаповой, которая в составе добровольческих отрядов принимала непосредственное участие в поиске потерявшихся. В 5:40 утра, после того, как Анастасия смогла дозвониться и описать место, где они находились, отряд из 11-ти человек выдвинулись к посёлку Волково.

«Мы получается с МЧС хотели идти через лес на то место, где они были. Нам сказали, что их там нет, а они под скалой все это время сидели. Мы решили подняться вверх, в правую сторону и нашли в 5 км от того места, где их искали», — рассказала Альфия корреспонденту «Первого областного»

По словам волонтера, все это время Анастасия жгла костры, чтобы отгонять диких зверей и согреваться. Питались женщина и ребенок ягодами.

«Они питались только ягодами (черника и малина) и все, ну еще и воду с ручья пили. Ребенок сказал, что она не будет больше кушать чернику никогда», — передает слова «потеряшек» Альфия.

Нашли Анастасию и Олесю недалеко от поселка Волково под Миньяром. Женщине и ребенку была оказана необходимая медицинская помощь. По данным ГУ МЧС России по Челябинской области состояние потерявшихся удовлетворительное, жизни и здоровью уже ничего не угрожает.