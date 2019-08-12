«Эта ночь могла стать для них фатальной», — спасатели вовремя вывели жительниц Миньяра из леса

В Ашинском районе льют дожди. Анастасия и Олеся могли замерзнуть в лесу без теплой одежды и спичек.

Как рассказали в штабе при администрации муниципалитета, заблудившихся женщину и её племянницу обнаружили недалеко от Миньяра. Информация о том, что они ушли глубоко в лес в сторону Усть-Катава, оказалась ложной.

«Некоторые специалисты говорят, что эта ночь могла быть для потерявшихся фатальной. Потому что у нас здесь дожди, погода не способствует ничему хорошему. Они могли промокнуть, у них не было спичек, развести костер они не могли, могли замерзнуть»,— рассказал сайту «Первый областной» специалист по связям с общественностью администрации Ашинского района Антон Попов.

28-летняя Анастасия Силкова со своей 7-летней племянницей Олесей в прошлую пятницу, 9 августа, ушли в лес за грибами и не вернулись. Сменив цель похода на сбор ягод, женщина с девочкой отправились в другом направлении, намного дальше, чем планировали. В итоге они заблудились в лесу.

Потерявшихся искали круглосуточно в течение трех дней. Сегодня утром межведомственный штаб ГУ МЧС России по Челябинской области принял решение об увеличении групп поисковиков. В том числе были привлечены кинологические расчеты и вездеходная техника.

Помогали в поисках и добровольцы, в том числе отряд «Лиза Алерт» и члены сообщества «Миньяр off road». Мужчины на внедорожниках прочесывали леса.

«Всего в поисково-спасательной операции было задействовано 139 человек и 28 единиц техники: сотрудники МЧС, сотрудники полиции, Россоюзспас, поисково-спасательный отряд города Златоуста, специализированная пожарно-спасательная часть, кинологи», — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В работу по поиску Олеси и Анастасии включились волонтеры соседней Республики Башкортостан и руководство местной администрации.

«С утра поисками пропавших занимаются 128 человек. Есть вся необходимая техника. Машины и квадроциклы обеспечены топливом»,— рассказал утром Виктор Лукьянов, глава Ашинского района.

Сегодня, 12 августа, около 17 часов вечера поступило сообщение, что потерявшиеся найдены, спасатели вывели их из леса и накормили. В настоящее время их жизням ничего не угрожает.