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В Челябинске остановки общественного транспорта оборудуют тревожными кнопками, а также системой интеллектуального видеонаблюдения. Челябинцы смогут воспользоваться кнопкой вызова экстренных служб в случае чрезвычайной ситуации. Об оборудовании остановок сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.
«Кстати, именно с остановок свой путь к самому спокойному городу Азии когда-то начал Шанхай. Мы точно сделаем наш город самым спокойным в нашей стране», — комментирует ситуацию вице-мэр.
Олег Извеков отметил, что до конца 2020 года в Челябинске 60 остановок приобретут новый функционал.