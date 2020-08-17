На ЧТЗ мать двоих детей зарезала знакомого

Женщина убила мужчину во время распития спиртного.

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Женщина зарезала знакомого в Челябинске. Инцидент произошёл в Тракторозаводском районе областной столицы в субботу, 15 августа. Как рассказали сайту «Первый областной», представители следственного комитета все произошло в ходе распития алкоголя.



«Было совершено убийство, в настоящий момент оно раскрыто. Обвиняемая задержана, ей предъявлено обвинение. Преступление совершено дома в ходе распития спиртных напитков. Она нанесла ему ножевое ранение, от которого он скончался на месте»,— рассказали сайту «Первый областной» в СУ по Тракторозаводскому району.

По данным местных СМИ, женщина нанесла мужчине удары в область грудной клетки. Также сообщается, что задержанная — мать двоих детей. В СК отметили, что сегодня, 17 августа, судом будет решён вопрос об избрании ей меры пресечения.