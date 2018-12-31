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Взрыв в Магнитогорске: что уже известно о страшной трагедии
По официальным данным сейчас известно о 4 погибших. Редакция «Первого областного» приносит свои соболезнования близким.
/ Олег Климов о ЧП в Магнитогорске: «На данный момент неизвестна судьба 79 человек»

Олег Климов о ЧП в Магнитогорске: «На данный момент неизвестна судьба 79 человек»

В Челябинске проведено заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

сегодня в 12:14
  |  Происшествия

По итогам комиссии по чрезвычайным ситуациям, созданной для ликвидации последствий трагедий в Магнитогорске, был принят ряд важных решений. Об этом рассказал министр общественной безопасности региона Олег Климов. По его словам, сейчас неизвестна судьба еще 79 человек.

Там на месте развернут оперативный штаб, которым управляет губернатор Челябинской области Борис Дубровский, работает магнитогорский отряд федеральной противопожарной службы, магнитогорский спасательный отряд, туда же подтянут спасателей из Троицка и Локомотивного. Из Москвы подготовлен к рейсу, в данный момент вылетает, борт со специалистами «Центроспаса» и центра «Лидер», которые имеют необходимое оборудование и опыт работы в таких условиях. Развернута оперативная группа, мы провели оперативное заседание, дали поручение к действию всем областным ведомствам и министерствам. Мы находимся в постоянном контакте с губернатором. — рассказал Олег Климов.

Сейчас на месте обрушения дома проходят работы по разборке завалов. Эвакуированы люди из двух соседних подъездов. Все они размещены в ближайшей от дома школе. В Магнитогорск по поручению президента России вылетели начальник МЧС страны Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Также в Магнитогорск направляется группа специалистов с инженерным комплексом «Струна». На данный момент, по словам Олега Климова, важно решить несколько задач, одна из которых — проверить состояние конструкции дома и соседних подъездов.

Это важно, потому что нужно принимать решение. На улице минусовые температуры. Во-первых, сейчас решается вопрос, как не разморозить дом. Второе — по дальнейшему проживанию людей. Будет определена зона чрезвычайной ситуации. До особых распоряжений губернатора руководителем работ назначен начальник главное управления МЧС по Челябинской области, генерал-майор внутренней службы Юрий Николаевич Буренко. Осуществлено оцепление. На месте, вместе с Губернатором работает первый заместитель Евгений Редин. — рассказал Олег Климов.

Напомним, сегодня ночью в доме № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске произошел взрыв, который привел к обрушению подъезда. По предварительной информации, ЧП произошло из-за взрыва бытового газа в одной из квартир.

На данный момент организована горячая линия МЧС, где оказывают психологическую помощь пострадавшим и их родственникам: 8 (351) 239 99 99.

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Комментарии

Mazi
15:54, 31.12.2018
Гнать поганой метлой
Всю местную власть только царю лижут ж.. У

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