/ «Минута тишины» объявлена на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске

К работе приступают глава федерального МЧС и Минздрава.

Судьба 68 человек, проживающих на улице Карла Маркса, остается неизвестной. Сейчас спасателями объявлена «минута тишины». Она нужна для того, чтобы услышать находящихся под завалами и успеть оказать им помощь. Скоро на место обрушения приедут глава МЧС России Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Борт с ними уже приземлился в Магнитогорске.

Продолжает работу межведомственный оперативный штаб под руководством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и начальника ГУ МЧС по Челябинской области генерал-майора внутренней службы Юрия Буренко. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Работу осложняет угроза возможного дальнейшего обрушения здания, а также низкая температура воздуха. Участники посменно разбирают завалы, работают прибывшие кинологические расчёты. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе главы региона.

На пути к Магнитогорску находится Дмитрий Волков — заместитель министра строительства РФ. Он вместе со специалистами Стройтехнадзора проведет комплексное обследование несущих конструкций соседних подъездов.

Это позволит определить несущую способность сохранившихся конструкций здания и возможность эксплуатации их в дальнейшем. Как сообщили в ГЖИ Челябинской области, плановое техническое обслуживание газового оборудования дома № 164 по улице Карла Маркса в Магнитогорске провели в марте 2018 года. — продолжили в пресс-службе.

Напомним, сегодня, 31 декабря, в Магнитогорске, в доме № 164 по улице Карла Маркса произошло обрушение подъезда десятиэтажного дома. Про предварительной версии причиной трагедии стал взрыв бытового газа в одной из квартир. На данный момент остается неизвестной судьба 79 человек. На месте трагедии развернут оперативный штаб во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

МЧС организована горячая линия психологической помощи пострадавшим и их родственникам. Номер горячей линии: 8 (351) 239 99 99.