/ Пострадавшие от взрыва и обрушения подъезда магнитогорцы получат компенсации

Такое заявление появилось на канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

Магнитогорцы, пострадавшие от взрыва и обрушения подъезда в доме № 164 по проспекту Карла Маркса, получат компенсации. С таким распоряжением выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Информация об этом появилась на канале «Молнии Дубровского» в Telegram.

— Семьям погибших будет выплачено по 100 тысяч рублей из областного бюджета, пострадавшим — 50 тысяч рублей. Жителям пострадавшего подъезда будут предоставлены квартиры.

— гласит пост в канале.

Отметим, предварительной причиной вызрыва в доме № 164 на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске называют взрыв бытового газа в одной из квартир. На данный момент остается неизвестной судьба 79 человек. На месте трагедии развернут оперативный штаб во главе с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

МЧС организована горячая линия психологической помощи пострадавшим и их родственникам. Номер горячей линии: 8 (351) 239 99 99.