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/ Нержавеющий прокат ЧМК рекомендован для атомной промышленности

Нержавеющий прокат ЧМК рекомендован для атомной промышленности

Результаты успешной всесторонней проверки опубликованы на сайте госкорпорации.
сегодня в 11:37
  |  Общество

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») успешно прошел аудиторскую проверку «Росатом» и включен в базу поставщиков нержавеющего листового проката атомной госкорпорации.   

Аудит осуществляли инспекторы Горно-химического комбината, входящего в Госкорпорацию «Росатом». Результаты аудита опубликованы на официальном сайте закупок госкорпорации.

Атомщики проинспектировали технологическую линию производства нержавеющего проката ЧМК: от подготовки сырья до осуществления поставок готовой продукции. Проверили исправность оборудования, квалификацию работников, этапы контроля и испытаний, нормативно-техническую документацию. Аудиторы высоко оценили систему менеджмента качества ЧМК и включили комбинат в список предприятий, имеющих право поставлять нержавеющий прокат для атомной промышленности.

В прошлом году мы реализовали нержавеющий прокат на производство цистерн и контейнеров, в которых хранится и перевозится атомное топливо. Благодаря успешному аудиту планируем расширить рынок сбыта и поставлять нержавеющий листовой прокат на все предприятия «Росатома», — комментирует директор по сбыту ПАО «ЧМК» Вадим Шалыгин.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся  под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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