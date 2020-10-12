В Сатке пенсионерка лишилась более 1,5 миллиона рублей

Желая получить компенсацию за ранее приобретённые лекарства, женщина отдала свои сбережения мошенникам.

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В Сатке Челябинской области местная жительница доверилась мошенникам и лишилась крупной суммы денег. Осознав произошедшее, женщина сразу же обратилась в полицию с заявлением о хищении.

67-летняя пенсионерка рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация за ранее приобретённые БАДы, которые оказались неэффективными. Подозрений у женщины не возникло, поскольку она действительно покупала добавки, и она согласилась выполнить определённые действия, которые продиктовал ей абонент. Мошенник действовал осторожно и просил переводить деньги за различные операции в течение нескольких месяцев. Когда же пенсионерка поняла, что её обманывают, она успела перевести неизвестным более 1,5 миллиона рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации „мошенничество“. Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет»,— сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники полиции вновь напоминают южноуральцам о том, что не следует совершать сомнительные покупки, переводить кому-то деньги под разными предлогами и называть личные данные и данные своих карт. Сообщения о компенсации тоже должны насторожить. В таких случаях следует прерывать разговор и сразу же сообщать о подозрительном звонке в полицию.