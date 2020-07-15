Около двух килограммов наркотиков изъяли у женщины в Челябинске

Теперь она проведет в колонии 9 лет своей жизни.

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В феврале 2020 года одна жительница Ханты-Мансийского автономного округа приехала в Челябинск, чтобы извлечь из тайника закладку с наркотиками. Но как только вещество попало к женщине в руки, ее тут же задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области.

у женщины обнаружили и изъяли 1,9 килограмма наркотического вещества. Дело об этом преступлении было направлено в Сосновский районный суд, который и вынес приговор.

«38-летняя жительница Ханты-Мансийского автономного округа признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере)», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Отмечается, что с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновную к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На данный момент решение суда в законную силу еще не вступило.