За сбыт наркотиков суд вынес приговор южноуральскому экс-полицейскому

Правоохранителю помогали двое местных жителей.

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В Челябинской области суд вынес приговор бывшему сотруднику отдела полиции «Кыштымский» Сергею Кузнецову, а также местным жителям Евгению Дубинину и Константину Субботину. Они признаны виновными в пособничестве в сбыте и сбыте наркотических средств, а также в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

«В период 2016-2017 годов Кузнецов, используя служебное положение, с привлечением Дубинина и Субботина, сбывали наркозависимым наркотические средства в крупном размере», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Кузнецову и Субботину суд назначил по 12 и 8 лет исправительной колонии строгого режима соответственно. Дубинину — 10 лет исправительной колонии особого режима.