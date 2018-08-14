/ Челябинку без признаков жизни обнаружили под окнами многоэтажки

Следователи считают, что женщина свела счеты с жизнью.

Утро жителей дома по улице Гранитной началось с разговора со следователями и полицейскими. Под окнами обнаружили изувеченное тело женщины. Она проживала в том же доме, на верхних этажах. Версией соседей было убийство: якобы, женщина оказалась на земле, потому что ее столкнул сожитель. Но следователи опровергли эту информацию.

По факту обнаружения под окнами дома женщины средних лет с травмами, характерными для падения с высоты, проводится проверка. Версию убийства мы не рассматриваем. — прокомментировали сайту «Первый областной» в следственном отделе по Ленинскому району города Челябинска.

По версии следователей, расстаться с жизнью женщина решила добровольно и давно. Это была не первая попытка наложить на себя руки, но раньше женщина выбирала другие пути.