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/ Челябинку без признаков жизни обнаружили под окнами многоэтажки

Челябинку без признаков жизни обнаружили под окнами многоэтажки

Следователи считают, что женщина свела счеты с жизнью.
сегодня в 11:37
  |  Происшествия

Утро жителей дома по улице Гранитной началось с разговора со следователями и полицейскими. Под окнами обнаружили изувеченное тело женщины. Она проживала в том же доме, на верхних этажах. Версией соседей было убийство: якобы, женщина оказалась на земле, потому что ее столкнул сожитель. Но следователи опровергли эту информацию.

По факту обнаружения под окнами дома женщины средних лет с травмами, характерными для падения с высоты, проводится проверка. Версию убийства мы не рассматриваем. — прокомментировали сайту «Первый областной» в следственном отделе по Ленинскому району города Челябинска.

По версии следователей, расстаться с жизнью женщина решила добровольно и давно. Это была не первая попытка наложить на себя руки, но раньше женщина выбирала другие пути.

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