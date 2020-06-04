Минэкологии проверит качество воздуха после жалоб челябинцев

Большая часть обращений поступала с Курчатовского и Металлургических районов.

Послушать 00:00

Качество воздуха в Челябинске проверят надзорные ведомства. По данным министерства экологии региона, за последние сутки к ним поступило около 10 обращений от жителей города. Все они касались качества воздуха, а большая часть жалоб была от горожан с Курчатовского и Металлургического районов.



Проверки будут проводиться совместно с Росприроднадзором. Как сообщили заместитель министра экологии Виталий Безруков, их организуют несмотря на запрет в связи с пандемией коронавируса.

«Учитывая поступившие обращения от жителей, которые сообщают о неприятных запахах, появляющихся преимущественно ночью, в Минэкологии приняли решение о проведении совместных рейдов с сотрудниками Росприроднадзора»,— сообщил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Результаты замеров позволят определить превышения загрязняющих веществ в воздухе. В случае их наличия, будут основания для проведения внеплановых проверок и принятия мер в соответствии с действующим законодательством, сообщил первый заместитель министра экологии Игорь Гилёв. Отметим, до 11:00 в городе сохранялся режим НМУ первой степени. Промышленные предприятия города обязаны приступить к реализации основных мероприятий, для снижения выбросов. При первой степени НМУ оно должно составить 15-20%.