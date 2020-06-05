Сотрудники полиции в Челябинской области дали старт акции «Останови мошенника»

Рассказать южноуральцам о том, чего стоит остерегаться, помогут даже служебные собаки.

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Сотрудники полиции Челябинской области запустили акцию «Останови мошенника». Она направлена на то, чтобы рассказать южноуральцам о способах обмана с использованием смартфонов, интернета, платежных систем и т. д. Рассказывать об этом будут как участковые, так и сотрудники ГИБДД и патрульно-постовой службы.

«Стражи правопорядка раздают памятки, содержащие алгоритм действий, способный уберечь их от обмана и напоминающий, как нужно действовать в случае совершения противоправных деяний. Одной из „изюминок“ мероприятия станет раздача памяток гражданам служебными собаками на пешеходной улице Челябинска — Кировке», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Помимо обхода и распространения листовок, будут организованы встречи в соцучреждениях и МФЦ, где сотрудники правоохранительных органов будут объяснять, какими способами мошенники могут попытаться совершить преступление, а также, как можно этого избежать.