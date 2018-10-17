/ «Оку» раскурочило на трассе в Аргаяшском районе

Водитель автомобиля чудом осталась жива.

На 12 километре автодороги Кузнецкое — Миасс — Кыштым на территории Аргаяшского района произошло ДТП. Водитель «Оки» превысила скорость, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где врезалась в «Мазду». От удара иномарка оказалась в кювете.

Водитель, женщина 1967 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-111 130», на закруглении дороги влево не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем «Мазда СХ5», под управлением водителя 1971 года рождения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГИБДД по Челябинской области.

Отметим, инцидент произошел еще 15 октября в дневное время. В результате ДТП владелица «Оки» получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение. А вот автомобилю женщины повезло меньше. Как можно увидеть на снимках аварии, у «Оки» разворотило заднюю часть, целой осталось только передняя половина машины.