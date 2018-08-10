/ Лихач на «Оке» выжил после столкновения с грузовиком на трассе

Малолитражка не подлежит восстановлению.

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Сегодня, 10 августа, 61-летний водитель «Оки» чудом выжил в аварии. Он же оказался единственным пострадавшим. Мужчина столкнулся с «ГАЗелью» на 27 километре дороги Вахрушево-Долгодеревенское. От удара малолитражку смяло, а грузовик выкинуло с дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Ока» получил телесные повреждения и был госпитализирован. В настоящее время установлено, что водитель не имел права на управление транспортным средством, в начале августа закончился срок действия водительского удостоверения. — сообщили сайту «Первый областной» в ГУ МВД России по Челябинской области.

Последствия дорожно-транспортного происшествия попали на видео. Очевидцы сняли, как работают на месте сотрудники экстренных ведомств. Они ликвидируют последствия аварии.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины произошедшего.