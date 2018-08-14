/ Грузовик провалился под землю в Миассе. Видео

Без горячей воды остался один дом.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Инцидент произошёл в районе Геологоразведочного колледжа. Грузовик марки «Hovo» заехал на пешеходную зону и провалился в тепловую камеру магистрального трубопровода. Известно, что на данном участке подрядная организация проводила ремонтные работы. Водитель грузового автомобиля вывозил с территории строительный мусор, в результате чего совершил наезд на тепловую камеру.

Рабочие убирали старые бордюры и часть земли. Все это они складывали в грузовик, который стоял над тепломагистралью, видимо такая нагрузка оказалась критичной и асфальт провалился. Пострадавших нет, а вот машина пострадала, раму повезло винтом, пробиты тормозные трубки и помят бензобак. — рассказал «Первому областному» очевидец проиcшествия.

Из-за инцидента без горячей воды остался дом на проспекте Автозаводцев 43б. В настоящее время специалисты проводят обследование, чтобы уточнить степень нанесенного ущерба.