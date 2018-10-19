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/ Южноуральцы стали в два раза чаще платить через Сбербанк за школьное питание детей

Южноуральцы стали в два раза чаще платить через Сбербанк за школьное питание детей

Кнопка «Переводы и платежи» в Сбербанк Онлайн объединяет все школьные учебные заведения города и экономит время.
сегодня в 17:29
  |  Общество

По итогам первого месяца нового учебного года объем платежей за школьное питание через Сбербанк вырос в два раза по сравнению с сентябрем 2017 года. Наибольшее увеличение эксперты отмечают в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и в Нязепетровском районе области.

Только жители Челябинска в сентябре этого года провели в пользу основной организации, обеспечивающей школьное питание, более 25 тысяч платежей на сумму свыше 17 млн рублей. При этом 99% транзакций совершается через Сбербанк Онлайн и с помощью автоплатежей.

Совершение операций через Сбербанк Онлайн значительно экономит время родителей, так как в разделе «Переводы и платежи» создана специальная кнопка, которая объединяет все школьные учебные заведения города. Также все больше южноуральцев переводят эти регулярные оплаты в автоматический формат, подключая автоплатеж. Сервис доступен по большинству организаций, предоставляющих услуги школьного питания в Челябинске и регионе. Для его подключения достаточно один раз установить критерии оплаты и в дальнейшем только контролировать переводы по СМС. Практически все платежи осуществляются без комиссии.

Сбербанк постоянно развивает сервис оплаты школьного питания онлайн. Мы заключили уже порядка 1 400 договоров с образовательными учреждениями и муниципальными организациями Южного Урала по приему таких платежей,— комментирует тему Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Также Сбербанк ведет большую просветительскую работу среди родителей и учителей. Например, уже третий год подряд в начале осени в рамках акции «Уchat в школе» специалисты банка приходят на родительские собрания и рассказывают про сервисы Сбербанка, с помощью которых можно решать насущные школьные вопросы, в том числе собирать средства на нужды класса, оплачивать питание и секции, пополнять транспортную карту школьника.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015.Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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