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/ Разгромивший «скорую» дебошир госпитализирован с огнестрельным ранением

Разгромивший «скорую» дебошир госпитализирован с огнестрельным ранением

Медики следят за здоровьем мужчины, поступившим в тяжелом состоянии.
сегодня в 12:44
  |  Происшествия

Житель Челябинска, разбивший стекла и раскурочивший двери машины скорой помощи, сейчас находится в тяжелом состоянии. После произошедшего его доставили в областную клиническую больницу № 3. Раненного в живот мужчину направили в реанимацию.

Мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии. Сейчас он находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. — рассказала сайту «Первый областной» пресс-секретарь областной клинической больницы № 3 Виктория Розенберг.

Как утверждают в больнице, сейчас дебошир не несет опасности для окружающих. Попаданию в больницу предшествовал погром машины скорой помощи. Как рассказали очевидцы, мужчина бросался на «ГАЗель» медиков с железной палкой. Приближаться к нему с голыми руками окружающие не решились.

Я проходил мимо, слышал удары. Когда подошел ближе, увидел, что сотрудники полиции и «скорой» стоят поодаль, на стоянке. А мужчина в это время долбил по машине «скорой» железной палкой. Просто долбил, кричал, выкрикивал матерные слова. Он не выглядел пьяным, не шатался и уверенно стоял на ногах. — рассказал сайту «Первый областной» челябинец Александр Гришаков.

Как сообщал накануне сайт 1obl.ru, остановить неадекватного мужчину удалось только с помощью табельного оружия. После выстрела нарушителя спокойствия и доставили в больницу. Известно, что прежде он уже привлекался к уголовной ответственности.

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