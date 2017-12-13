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/ Южноуралец принял охотника за лося и застрелил его из «Сайги»

Южноуралец принял охотника за лося и застрелил его из «Сайги»

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
сегодня в 11:52
  |  Происшествия

В минувшее воскресенье, 10 декабря, в Белокатайском районе Республики Башкортостан после огнестрельного ранения погиб 48-летний охотник. В совершении рокового выстрела подозревается 56-летний житель Челябинской области, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, днем 10 декабря 2017 года житель Челябинской области со своими знакомыми охотились около села Ургала Белокатайского района. Один из знакомых пошел в сторону леса, обещав выгнать на охотников лося. Другая группа охотников охотилась на волка в этом же районе. 56-летний мужчина через некоторое время заметил шевеление за кустом и выстрелил из карабина «Сайга-МК» по неясно видимой цели. Пуля попала в 48-летнего охотника из другой группы. Потерпевший скончался на месте. — сообщили в СУ СКР по Республике Башкортостан.

В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти пострадавшего.

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