/ Мужчина прострелил ногу футболисту в Челябинске

Суд вынес решение по уголовному делу.

39-летний житель Челябинска обстрелял спортивную площадку во дворе жилого дома. В результате пострадал 12-летний футболист. Все произошло 29 июня 2017 года. Установлено, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Он несколько раз выстрелил с балкона своей квартиры на улице Татищева из неустановленного предмета, похожего на пневматическое оружие. Так мужчина пытался помешать играющим в футбол на спортивной площадке. Одна из пуль попала в ногу ребенка, но сильного вреда не причинила. Учтя все это, суд вынес приговор.

Калининский районный суд города Челябинска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее не судимого 39-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «Хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». — рассказали сайту «Первый областной» в прокуратуре Челябинской области.

Суд назначил виновному наказание в виде 360 часов обязательных работ.