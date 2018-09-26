/ Огромная воронка засасывает в пещеру поверхность земли в Катав-Ивановске. Видео

Движение грязевых масс может быть вызвано землетрясением.

Геологи объяснили странное явление в лесу возле Катав-Ивановска, которое местные жители назвали оползнем. По мнению специалистов, вода растворила породу, находящуюся под землей, и там образовались пустоты. Предполагается, что именно землетрясение дало импульс для движения грязевых масс. Вода начала выходить наружу, в то же время в полость стало засасывать почву, камни, деревья. Образовалась воронка.

Под землей находятся водоносные горизонты. Они могут быть наклонные, вокруг не гора, а равнина, а под землей — наклонная поверхность, по которой, когда произошло землетрясение, освободились дополнительные источники воды или прошли сильные дожди. Это частично оползень, частично сползание в закарстованные пустоты. Провалился потолок в пещере и начало затягивать все, что есть. Почва выдавливает воду на поверхность, а внутрь затягивает камни, песок, породу, которая там есть. Критическое состояние пройдено. — рассказал радио «Business FM Челябинск» геолог Станислав Завацки.

По мнению специалиста, на участке, где жители Катав-Ивановска заметили оползень, появится болото, очень вязкое и опасное. Однако разрастаться оно не должно, потому что движение массы уже остановилось.

Напомним, через 3 недели после громкого землетрясения под Катав-Ивановском обнаружили оползень. Гигантская масса ломала деревья в лесу. Жители утверждали, что рядом с этим местом слышен странный гул.