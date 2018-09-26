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/ Гигантский оползень в лесном массиве Катав-Ивановска сняли на видео

Гигантский оползень в лесном массиве Катав-Ивановска сняли на видео

Живая масса ломает деревья на своем пути.
сегодня в 17:07
  |  Происшествия

Массу землю, движущуюся по лесу, обнаружили жители Катав-Ивановска недалеко от города. Странное для этой территории природное явление сняли на видео и разместили в Сети. Люди предполагают, что на кадрах оползень, произошедший в результате землетрясения. Говорят, что на месте слышен гул, а масса земли продолжает свое движение.

Мы там были. Там жесть. Там земля разошлась, и процесс продолжается. Стоит гул, и деревья ломаются, как спички. Если кто-то думает, что землетрясение закончилось, посмотрите. Все продолжается. Реально страшно. — поделилась Катя Ергунова.

Некоторые жители Катав-Ивановска также вспомнили, что в начале лета в этом месте видели дорогу, будто размытую речным потоком. Другие утверждают, что дорогу накатали бульдозеры, они же могли взрыхлить землю во время вывоза леса.

Сайт «Первый областной» обратился за разъяснением произошедшего к экспертам. Информацию пообещали предоставить позже.

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